Après sa belle victoire face au FC Lorient (5-1) le week-end dernier, le PSG voulait surfer sur cette belle performance sur la pelouse du Clermont Foot. Déjà décisif face aux Merlus, le trio offensif Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi ont une nouvelle fois montré leur complicité sur le terrain afin de mettre fin à une série de trois défaites d’affilée à l’extérieur en Ligue 1.

Porté par son trio offensif, le PSG s'est largement imposé face aux Clermontois (6-1) grâce à des triplés du Français et du Brésilien et trois passes décisives de la Pulga. Un score net qui permet aux Parisiens d'aborder de la meilleure des manières la prochaine rencontre face à l'Olympique de Marseille (17 avril).