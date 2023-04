Défaite historique du PSG Handball contre Montpellier

Hier soir, le PSG Handball affrontait Montpellier dans le cadre de la demi-finale de Coupe de France. Les Parisiens ont été totalement dominé et ne joueront pas la finale.

Tenant du titre, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Montpellier en demi-finale de la Coupe de France. Après un début de match serré, le PSG va voir Montpellier prendre rapidement une belle avance (10-5, 17e). Les Parisiens vont se montrer maladroit en attaque avec comme illustration le zéro sur trois de David Balaguer en début de rencontre. Ils sont également tombés sur un très bon Charles Bolzinger dans les buts. Les Rouge & Bleu ont aussi été auteur de 13 pertes de balles sur l’ensemble du match et déjà sept à la mi-temps. Lors de la première période, les coéquipiers de Luka Karabatic n’avaient marqué que huit buts (16-8).

Du jamais vu depuis plus de 10 ans

Lors de cette rencontre, le PSG Handball s’est fait bouger comme rarement depuis qu’il est sous pavillon qatari. En seconde période, Montpellier poursuivra sa domination et le PSG continuera sur sa soirée sans, ratant beaucoup de tirs, souvent stoppé par les gardiens adversaires. À 10 minutes de la fin, les Parisiens n’avaient marqué que 16 buts. Très loin des standards habituels. Ils finiront par une défaite de 13 buts (33-20), la plus grosse depuis plus de 10 ans. Le PSG Handball abandonne donc son trophée et devra compter sur l’EHF Champions League, dans laquelle il affronte Kiel en quart de finale, et la Liqui Moly Staligue, où il est deuxième à deux points de…Montpellier. Autre mauvaise nouvelle, Elohim Prandi est sortie en boitant à la 45e minute du match.