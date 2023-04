Le PSG serait bien intéressé par Kim Min-jae

Cet été, le PSG se penchera très certainement à la recherche d’un défenseur central. Ces derniers jours, le nom de Kim Min-jae a été avancé. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur ce dossier.

Le PSG devrait se renforcer en défense centrale cet été, malgré l’arrivée de Milan Skriniar à ce poste. L’incertitude sur l’avenir de Sergio Ramos et le fait que Presnel Kimpembe manquera les premières semaines de la saison 2023-2024 devrait inciter les dirigeants parisiens à se pencher sur l’achat d’un nouveau défenseur central. Actuellement, outre Marquinhos, c’est El Chadaille Bitshiabu, encore jeune et pas forcément apte au haut niveau, et Danilo Pereira, milieu de terrain de formation, qui jouent. Dans l’optique d’un achat, le PSG pisterait Kim Min-jae.

Pas encore d’offre

L’international coréen de Naples (26 ans) réalise une très belle saison en Serie A. Il fait partie des meilleurs défenseurs centraux du championnat italien. Des performances qui attisent les convoitises des plus grands clubs d’Europe. De son côté, le Napoli ne souhaiterait pas s’en séparer mais si une belle offre arrive sur le bureau, il pourrait changer d’avis. Selon les informations de Fabrizio Romano, via CaughtOffside, le PSG s’intéresse bien à lui. Mais les Rouge & Bleu ne sont pas seuls sur ce dossier, Manchester United et Liverpool voudraient aussi le recruter. Mais pour l’instant aucun des trois clubs n’a bougé et aucune offre n’a été envoyé à l’actuel leader de Serie A.