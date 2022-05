Le PSG, troisième club le plus suivi sur Instagram

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Lionel Messi n’a pas vraiment réalisé la saison escomptée sous la tunique du PSG. Arrivé en grandes pompes l’été dernier alors qu’il quittait la Catalogne pour la première fois de sa carrière professionnelle, l’Argentin n’a jamais paru trouver la bonne carburation. Les chiffres sont assez parlants : en 31 matches, la Pulga n’a inscrit que 9 petits buts. Désormais, alors que sa présence au sein de l’effectif rouge et bleu ne fait plus guère de doute l’an prochain, le tout sera pour lui de démontrer un tout autre visage lors de l’exercice 2022-2023.

Mais si un constat d’échec peut être établi sur le rectangle vert, le facteur prépondérant en somme, on ne peut pas vraiment dire que sur un plan marketing sa venue fut une erreur, bien au contraire. Il faut bien le reconnaitre, sa signature a été un coup de maître en termes d’image, ce qui a fait entrer la marque PSG dans une nouvelle dimension. Il n’y a qu’à observer la progression du club de la capitale sur le réseau social Instagram pour s’en convaincre.

Une évolution plus que notable

En effet, selon une étude de l’organisme Ticketgun, le PSG est le club qui a connu la plus grosse évolution sur Instagram cette saison. En moins d’un an, les Rouge et Bleu ont obtenu plus de 20 millions d’abonnés supplémentaires. La seconde équipe à avoir connu une évolution quelque peu similaire est Manchester United avec plus de 13 millions d’abonnés supplémentaires. Forcément, cette impressionnante progression est directement à mettre en corrélation avec le recrutement de Lionel Messi. Preuve de cet impact, le PSG gagnait près de 24% d’abonnés en plus seulement une semaine après qu’il ait posé ses bagages en terres parisiennes. Désormais, le PSG est le troisième club le plus suivi sur Instagram avec 52,8 millions d’abonnés. En revanche, si l’écurie francilienne souhaite tutoyer les sommets à ce niveau, il y a encore fort à faire puisque, comme on s’en doute, le FC Barcelone (102,4 millions) et le Real Madrid (106 millions) trustent très largement les deux premières positions de ce classement.