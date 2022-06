Un rôle pour Angelo Castellazzi chez les Féminines du PSG ?

Si une révolution est annoncée chez l’équipe masculine du PSG, la section féminine va également connaître plusieurs changements. Alors que l’avenir de Marie-Antoinette Katoto cristallise les attentions, de nombreux mouvements sont prévus dans l’organigramme du club, et notamment au niveau de la direction. Et un an après son arrivée dans la capitale française afin d’occuper un rôle de Manager Général de l’équipe féminine du PSG, Ulrich Ramé devrait déjà quitter son poste.

Un duo Castellazzi-Delannoy en charge de la direction sportive

En effet, selon les informations de L’Equipe, Ulrich Ramé va faire partie de large refonte opérée par Antero Henrique et ne devrait pas être conservé. Ancien collaborateur de Leonardo, Angelo Castellazzi pourrait prendre la succession de l’ancien Bordelais et occuper le poste de directeur sportif. Toujours selon le quotidien, il devrait être épaulé par l’ancienne Parisienne Sabrina Delannoy (2005-2017), qui est actuellement en charge de la Fondation PSG. L’ex-internationale française pourrait occuper le rôle de coordinatrice et ainsi remplacer Sophie Perrichon.