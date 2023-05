Le PSG devrait changer d’entraîneur cet été. Même s’il a remporté le championnat de France, Christophe Galtier ne devrait pas être conservé. Plusieurs noms sont avancés comme ceux de José Mourinho ou Thiago Motta. Mais il n’y aurait rien de concret avec eux.

Hier soir, à l’issue du match nul du PSG contre Strasbourg 1-1) qui a permis au club de la capitale d’être officiellement sacré champion de France, Christophe Galtier a expliqué qu’il estimait mériter de rester au PSG une saison de plus, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024. Mais il devrait bien ne plus être l’entraîneur des Rouge & Bleu à l’issue de la saison. Plusieurs noms ont déjà avancé comme José Mourinho, Thiago Motta ou bien encore Zinedine Zidane ou Julian Nagelsmann. Ces derniers jours, le nom de Luis Enrique est venu dans l’actualité du PSG. Dans un chat avec des supporters, Laurent Perrin – journaliste pour Le Parisien – a évoqué le poste d’entraîneur. Et il explique que l’entraîneur espagnol est le premier choix. « Il coche pas mal de cases. » Mais pour Thiago Motta ou José Mourinho, il n’y aurait rien de concret. En ce qui concerne Zinedine Zidane, « tout est possible, mais ça semble beaucoup moins probable qu’il y a un an.«

Construire autour de Mbappé

Le journaliste explique que malgré la saison difficile du PSG, les dirigeants parisiens ne vont pas faire une révolution dans l’effectif parisien. Ce qui est sûr, c’est que le club de la capitale souhaite tout organiser autour de Kylian Mbappé et que l’on devrait retrouver plusieurs joueurs de cette saison à Paris la saison prochaine comme Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos et sans doute Marco Verratti. « Il faut reconstruire le milieu et équilibrer l’attaque. Le premier objectif est de trouver un entraîneur à la hauteur des ambitions. » En ce qui concerne Neymar, s’il n’a pas de proposition à la hauteur de ses prétentions, il restera. Campos veut le pousser dehors, lui préfère rester.

Mbappé ne quittera pas le PSG cet été

Alors qu’il avait une option dans son contrat pour prolonger son contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé ne compte pas, à l’instant T, le faire. Il a jusqu’au 31 juillet pour le faire. Un refus qui pourrait être synonyme de départ cet été, puisqu’il y aurait un risque de le perdre libre dans un an. Pour Laurent Perrin, il n’y a pas de doute. Mbappé va rester au PSG cet été. « Les dirigeants se disent que si le PSG construit vraiment une équipe pour et autour de lui, il sera loyal et prolongera. Et il partira en 2024 contre une indemnité de transfert. C’est le plan. » En ce qui concerne Lionel Messi, il ne devrait pas avoir de retournement de situation. Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ne veulent pas prolonger l’international argentin.