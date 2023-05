Initialement prêté à l’Athletic Bilbao l’été dernier, Ander Herrera a finalement paraphé un contrat avec le club basque. Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, le milieu de terrain a évoqué son désormais ex club et la façon dont a été traité Lionel Messi.

Lors de la dernière fenêtre des transferts estivale, Luis Campos avait une mission principale : dégraisser un maximum l’effectif à la disposition de Christophe Galtier. C’est dans ce contexte qu’Ander Herrera, catégorisé comme indésirable, a plié bagages direction l’Athletic Bilbao. Si cette transaction s’est faite sous la forme d’un prêt à l’origine, le joueur appartient désormais officiellement au club ibère. Le désormais ex parisien a d’ailleurs accordé quelques mots à beIN SPORTS. L’occasion pour lui de revenir sur le sujet chaud côté PSG depuis un bon petit moment, Lionel Messi.

À voir aussi : Le PSG accélère dans le dossier José Mourinho

🗣 Ander Herrera à propos de la LDC au #PSG :



“Paris est un endroit où il n’y a pas énormément de patience. L’obsession de gagner la Ligue des Champions n’aide pas vraiment. Je pense que c’est la seule équipe au monde qui, si elle ne gagne pas la LDC, vit un échec. Et à la fin,… pic.twitter.com/afa7GVuMxc — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 20, 2023

Ander Herrera et l’obsession de la Ligue des Champions au PSG

Ander Herrera a ainsi souhaité prendre la défense de Lionel Messi. Un joueur et un homme qu’il admire tout particulièrement… » J’admirais Lionel Messi avant de le connaître et après l’avoir connu, je l’admire encore plus en tant que footballeur et en tant que personne. Je comprends que Paris est un endroit où il n’y a pas beaucoup de patience. L’obsession de gagner la Ligue des Champions n’aide pas (…) Au final qui paye ? Je pense que c’est la seule équipe au monde qui, si elle ne gagne pas la Ligue des Champions, vit un échec. Et au final, ce sont les meilleurs joueurs de l’équipe qui reçoivent les critiques. »