Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont très proches en dehors du terrain. Les deux hommes échangent régulièrement. Lors du rassemblement de l’Equipe de France, l’attaquant du PSG et celui du FC Barcelone se sont retrouvés et devraient pouvoir jouer ensemble lors des deux matches contre l’Autriche demain (20h45, M6) et le Danemark dimanche (20h45, TF1). Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Dembélé a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé.

« Sur le terrain, on s’entend très très bien«

« J’aimerais bien qu’on joue un peu plus ensemble. Sur le terrain, on s’entend très très bien. Je connais ses qualités, il connaît les miennes. On a joué quoi, 4-5 matches lui et moi ensemble, et ça s’est très bien passé. Je me rappelle contre l’Angleterre ou contre l’Italie avant le Mondial. Moi, je veux tout faire en tout cas pour travailler, pour être dans le onze.«

Ousmane Dembélé est également revenu sur son été agité, où son nom a été associé à plusieurs clubs, dont le PSG. L’ancien rennais a expliqué qu’il n’avait qu’un choix en tête, prolonger au FC Barcelone.

« Avec la confiance de Xavi, j’étais obligé de rester. J’ai sa confiance, je me sens bien dans le vestiaire, avec tous ces jeunes, toute cette équipe et maintenant ça fait six ans que je suis là-bas et je me sens bien. Toujours voulu rester ? J’ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au club. Après, ce sont des négociations, c’est contractuel, je ne me fixais pas. Je ne me disais pas que j’allais quitter le club. Ça a toujours tenu, je lui ai toujours dit. Je me rappelle d’une réunion, lui et moi en décembre, où je lui ai dit que j’allais signer mon contrat. Après, il y a eu ce qu’il s’est passé, mais j’ai toujours dit que je voulais rester à Barcelone et je me sens bien là-bas.«