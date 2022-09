Depuis ce lundi, les joueurs du PSG sont concernés par la trêve internationale. L’occasion pour les sélectionneurs de peaufiner leur équipe avant la Coupe du monde dans deux mois. Et pour la rencontre entre la France et l’Autriche, Didier Deschamps devrait utiliser Mbappé dans une attaque à deux.

Au centre des attentions depuis lundi et son refus initial de participer aux opérations marketing des Bleus, avant de revoir son jugement suite à la révision de la convention inhérentes aux droits à l’image annoncée par la FFF, Kylian Mbappé peut désormais se concentrer sur les prochaines échéances avec les Bleus. Et dès ce jeudi, l’Equipe de France accueille l’Autriche – au Stade de France – dans le cadre de la Ligue des Nations. Après avoir échoué à accéder au Final Four de la compétition, les Français auront pour objectif de ne pas descendre en Ligue B. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps pourra compter sur son attaquant phare : Kylian Mbappé.

Une association avec Giroud en attaque

Ce mercredi, la séance à huis clos a permis de connaître un peu plus les intentions du sélectionneur français pour cette rencontre, comme le rapporte L’Equipe. Et certaines surprises pourraient avoir lieu dans le onze de départ à l’image des titularisations des deux nouveaux : Benoît Badiashile en défense et Youssouf Fofana au milieu. Comme lors des précédents matches, une défense à trois devrait être privilégiée. Concernant le seul joueur du PSG présent dans la liste, Kylian Mbappé, il devrait, à priori, être associé à Olivier Giroud en attaque. De son côté, Antoine Griezmann serait en soutien des deux attaquants. En l’absence de Karim Benzema, blessé, l’attaquant de l’AC Milan devra animer l’attaque des Bleus aux côtés de l’attaquant des Rouge & Bleu.