Le PSG fixe ses exigences pour Leandro Paredes

D’ici au 1er septembre prochain, date butoir de la clôture du mercato estival, le PSG devrait grandement accélérer son dégraissage. Plusieurs joueurs ont ainsi été placés sur la liste des transferts, à l’image de Leandro Paredes. Même si celui-ci figure toujours dans le groupe rouge et bleu, contrairement à d’autres indésirables, l’Argentin reste clairement sur le départ. Si le club parisien est donc ouvert aux négociations, il ne souhaiterait pas pour autant brader son élément.

Paredes à la Juve, un point sur la situation

À l’heure où sont écrites ces lignes, un club en particulier s’est manifesté pour attirer Leandro Paredes. Il s’agit de la Juventus. La vieille dame, qui aurait dans l’idée de renouveler son entrejeu, a donc jeté son dévolu sur le milieu parisien. D’après les derniers échos venus d’Italie, le principal intéressé se serait même déjà entendu avec la Juve sur les termes d’un contrat de quatre saisons. Ne resterait plus désormais qu’à convaincre le PSG donc. Ce jour, Gianluca Di Marzio fait d’ailleurs un point sur ce dossier. Le journaliste confirme l’accord contractuel entre le joueur et le club transalpin. De leur côté, les décideurs franciliens auraient fixé le prix de l’ancien romain à 25 millions d’euros. Les Bianconeri, eux, voudrait d’abord vendre Adrien Rabiot à Manchester United avant de tenter de répondre aux attentes du PSG. Gianluca Di Marzio expose, en tout cas, que Leandro Paredes est bel et bien la priorité numéro une turinoise pour succéder à l’international tricolore. Un dossier qui devrait, selon toutes vraisemblances, se décanter dans la dernière ligne droite de ce marché des transferts.