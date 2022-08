Des changements attendus dans le XI du PSG contre Toulouse

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG va entamer son marathon de sept matches en 21 jours avec le déplacement à Toulouse dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Christophe Galtier a expliqué qu’un turn-over allait prochainement commencer afin de faire souffler certains joueurs et aussi offrir plus de temps de jeu à certains. Le match contre le promu devrait être le premier avec plusieurs changements dans le onze de départ.

Danilo Pereira titulaire en défense de centrale

Selon les informations du Parisien, « Christophe Galtier va procéder à un turn-over pensé cette semaine, avec deux déplacements, à Toulouse ce mercredi et à Nantes samedi. » C’était prévu avant le match de Monaco assure le quotidien francilien. « L’objectif de l’entraîneur consiste à concerner tout le monde tout en gardant une compétitivité de leader du championnat. » Afin de faire souffler Sergio Ramos, Le coach du PSG devrait aligner Danilo Pereira en défense centrale contre Toulouse. Juan Bernat devrait lui aussi être titulaire à la place de Nuno Mendes. En ce qui concerne Nordi Mukiele, il devrait « aussi intégrer le onze de départ cette semaine, peut-être dans différents rôles. […]Mukiele pourrait ainsi commencer les deux journées de la semaine, mercredi à droite, samedi dans l’axe. »