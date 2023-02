Achraf Hakimi dévoile son rêve avec le PSG

Au PSG depuis l’été 2021, Achraf Hakimi est l’un des cadres de l’effectif des Rouge & Bleu. Le latéral droit marocain retrouve peu à peu ses sensations après un début de saison compliqué.

Depuis son arrivée au PSG, Achraf Hakimi s’est lié d’amitié avec Kylian Mbappé. Les deux joueurs ont le même âge (24 ans) et les mêmes centres d’intérêt. Ils passent beaucoup de temps ensemble hors du terrain et partent en vacances ensemble. Dans une interview accordée à Prime Video, le latéral droit a évoqué sa plus belle rencontre dans le monde du foot. Et sans surprise, il a cité son coéquipier au PSG. « La plus belle rencontre dans le foot ? Kylian Mbappé. Il est passé d’un coéquipier à un ami, un mec de ma famille. C’est mon meilleur ami. »

« Je veux gagner la ligue des champions avec le PSG »

Dans cette interview, il a aussi évoqué ses rêves pour la suite de sa carrière. « Je veux gagner la Ligue des Champions avec le PSG . Le faire en tant que titulaire ou un joueur important (il l’a gagné avec le Real mais en jouant très peu, ndlr). Mais aussi gagner quelques choses avec l’équipe du Maroc, ça serait quelque chose de très très grand. C’est mon rêve actuellement.«