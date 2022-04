Des discussions avec le PSG pour la famille de Mbappé à Doha

C’est le dossier chaud qui agite l’actualité du PSG depuis plusieurs mois, l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin avec les Rouge & Bleu, l’attaquant (23 ans) n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Un futur qui devrait se jouer entre le PSG et le Real Madrid. Hier, Marca révélait que la mère de l’international français – Fayza Lamari – était actuellement à Doha avec son autre fils, Ethan.

Selon les informations de RMC Sport, la famille du numéro 7 du PSG est actuellement au Qatar afin de poursuivre les discussions sur une éventuelle prolongation de contrat. « Des vacances prévues de longue date par le clan Mbappé. […]Il s’avère que le Président Nasser Al-Khelaïfi est présent depuis lundi à Doha, en pleine période de Ramadan. Un moment choisi par la famille pour se rendre sur place et poursuivre les discussions sur l’avenir de Kylian Mbappé« , assure le média sportif. La famille a prévenu le Real Madrid qu’elle se rendait à Doha et qu’une réunion – principalement sur les droits d’images – allait avoir lieu. L’optimisme serait toujours présent au PSG sur une prolongation de courte durée de son attaquant. « Le fonctionnement du clan Mbappé dans ces négociations est clair: il discute, il tombe d’accord sur les contours d’un contrat et après Kylian Mbappé prendra sa décision en ayant tous les paramètres« . RMC Sport qui conclut en indiquant qu’un rendez-vous est prévu la semaine prochaine avec les dirigeants du Real Madrid.