Ce jeudi, le Paris Saint-Germain Handball affrontait Montpellier en quart de finale de la coupe de France dans ce qui était un remake de la dernière finale de la compétition. Une grosse affiche dans un Stade Pierre de Coubertin chauffé à blanc.

Les Parisiens ont commencé à merveille cette rencontre en menant rapidement 7-2 puis 12-4 grâce à un Vincent Gérard exceptionnel ! L’écart passe même à +10 et ne bouge plus jusqu’à la mi-temps (19-9). La deuxième période est un copié-collé du premier acte avec des Parisiens qui creusent l’écart grâce aux frères Karabatic (29-14). Dans les dix dernières minutes, les Rouge & Bleu valident leur billet pour les demi-finales de la Coupe de France grâce à nouveau une belle efficacité défensive et offensive. Score finale : 41-24, Paris signe sa dixième victoire de rang sur le MHB, toutes compétitions confondues. Impitoyable.

« C’est grisant quand tout se passe ainsi à la perfection Paris-Montpellier, c’est toujours des matches particuliers où on essaie de mettre un supplément d’âme. On avait envie de les marquer et on a mis notre empreinte sur le match. On les a asphyxiés » a déclaré tout en sourire Luka Karabatic après la rencontre. Le PSG rejoint Toulouse, Chartres et Nantes dans le dernier carré de la compétition.