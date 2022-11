La Coupe du Monde débute dans six jours. Ce matin, Presnel Kimpembe a dû déclarer forfait pour la compétition. Le numéro 3 du PSG n’est pas suffisamment remis de sa blessure au tendon d’Achille. Le titi parisien a laissé sa place au Monégasque Axel Disasi. Didier Deschamps a salué le courage de son défenseur central.

De retour sur les terrains hier après-midi lors de PSG / Auxerre (5-0), Presnel Kimpembe expliquait être confiant sur sa capacité à jouer la Coupe du Monde avec l’Equipe de France malgré un faible temps de jeu dans les trois derniers mois. Touché aux ischio-jambiers le 10 septembre dernier, le vice-capitaine parisien avait manqué six semaines de compétition. De retour contre le Maccabi Haïfa (25 octobre), il avait joué 60 minutes contre Troyes quatre jours plus tard. À la veille du déplacement à Turin dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, il s’était blessé au tendon d’Achille et avait déclaré forfait pour les rencontres contre la Juve et Lorient. Hier, il a donc rejoué 15 minutes. Mais ce matin, son forfait pour le Mondial a été dévoilé. Dans un message sur ses réseaux sociaux, Presko a expliqué : « Ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe. » Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps est revenu sur ce forfait de dernière minute.

« Tout a été fait pour lui permettre d’être disponible«

« Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Tout a été fait pour lui permettre d’être disponible. Après, il y a la réalité. Celle de mercredi n’est pas celle d’aujourd’hui. Il y a sa situation physique et son ressenti aussi. C’est quelqu’un qui est honnête, et il a eu l’honnêteté de faire face à la réalité, même si elle est douloureuse aujourd’hui. Malheureusement, Kim n’a pas tous les éléments pour être prêt pour ce qui nous attend. J’ai appelé Axel Disasi de par ce qu’il fait avec son club. »