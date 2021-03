Kimpembe : “C’était important de venir à Lyon et de gagner”

Presnel Kimpembe a une nouvelle fois été solide ce soir dans la belle victoire parisienne sur la pelouse de Lyon (2-4) qui lui permet de retrouver la tête du championnat. Au micro de Canal Plus, Presko s’est réjoui de cette victoire. “On savait que Lille avait perdu et c’était le moment de se focaliser sur nous-même et voilà de ramener les trois points à la maison. On est plutôt content. On a fait 60 bonnes minutes, on a réussi à les mettre en danger et ça a payé ce soir. On a réussi à mettre de l’intensité et de l’impact dès le début du match? C’était important aujourd’hui car dans certains matches on a eu des lacunes. C’était important ce soir de venir à Lyon et de gagner ce match. Si on lâchera cette 1e place ? On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais nous sommes maitres de notre destin et on va aborder chaque match comme une finale.”