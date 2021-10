Deschamps : « Le trio d’attaque du PSG ? Il faut l’équilibrer »

Cette saison, le PSG compte dans ses rangs trois des meilleurs attaquants du monde avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Un trio d’attaque que tout le monde envie. Interrogé sur la MNM, Didier Deschamps a mis en garde sur l’équilibre de l’équipe en comparant son expérience en Bleu. « C’est simple d’ajouter talent sur talent, mais après il faut l’équilibre, nuance Deschamps dans un entretien accordée à la Repubblica. Ça ne suffit pas de dire : je mets les 3. Et les 7 autres ? Moi, j’ai essayé avec Mbappé, Benzema et Griezmann. Cela aurait pu mieux fonctionner. J’y travaille encore.«

Le sélectionneur de l’Equipe de France qui s’est ensuite penché plus spécifiquement sur l‘attaquant du PSG. « Plus fort il y a deux ans ? À 22 ans, il a joué 50 matchs en sélection : vous vous rendez compte ? Le problème, c’est qu’il a été très fort tout de suite et que les attentes sont très élevées, cela donne l’impression qu’il ne les maintient pas. Il fait partie de ce cercle restreint de joueurs qui peut faire la différence tout seul et n’a pas besoin des autres. Changer de championnat lui ferait du bien ? Pour moi, qu’il joue à Paris ou Madrid, ça ne change rien.«