Revue de Presse PSG : Coupe du monde, France, Mbappé, Messi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 27 novembre 2022. Kylian Mbappé qualifie la France pour les 8es de finale de Coupe du monde et entre un peu plus dans l’histoire des Bleus, Lionel Messi délivre l’Argentine face au Mexique (2-0).

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé, principal acteur de la victoire de l’équipe de France face au Danemark (2-1), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de Coupe du monde. Même si tout n’a pas été parfait, cette victoire assure quasiment la première place du groupe aux Bleus, qui mettent fin à la malédiction où le dernier tenant du titre sortait dès le premier tour. Comme face à l’Australie (4-1), l’animation offensive des Tricolores a montré de belles choses, notamment le talent de Kylian Mbappé. « Il n’aura pas spécialement marché sur l’eau pour commencer, manquant une grosse occasion offerte par Dembélé (40e) et perdant un ballon suivi par une rare frappe danoise signée Cornelius (36e) » mais « c’est lorsque tout est devenu difficile qu’il s’est occupé de tout. » Suite à une belle combinaison avec Théo Hernandez, l’attaquant du PSG a ouvert le score à l’heure de jeu (1-0, 61′). Après l’égalisation rapide de Christensen sur corner (1-1, 68′), Kylian Mbappé a inscrit le but de la délivrance, en fin de la match (2-1, 86′), de la cuisse sur un excellent centre d’Antoine Griezmann. Une victoire de groupe importante pour la suite de la compétition. « Lorsque la route montera encore, il faudra mieux défendre, sans une étourderie, sans une langueur, mais l’animation offensive est assez séduisante et l’esprit est là, palpable. » Le troisième match du groupe face à la Tunisie pourra permettre à Didier Deschamps de faire tourner son groupe. En cas de victoire la France aura la certitude de terminer en tête du groupe. Une défaite pourrait également suffire mais cela dépendra aussi du résultat de l’Australie (qui doit battre le Danemark avec une meilleure différence de buts (-2 contre +4 actuellement pour les Bleus).

Le quotidien sportif fait également un focus sur la prestation de Kylian Mbappé, élu homme du match après son doublé face aux Danois. L’attaquant du PSG porte ainsi son total à 2 buts et 1 passe décisive dans ce Mondial 2022 et devient le meilleur buteur de la compétition, à égalité avec Enner Valencia (3 buts). Si Didier Deschamps envisage un turn-over pour le dernier match du groupe face à la Tunisie (mercredi 30 novembre), il semble peu probable que l’attaquant de 23 ans reste sur le banc. En effet, « le Parisien veut tout, tout de suite, sûr de sa force et de son destin, convaincu qu’il ne peut rien lui arriver de mal. Il voudra donc enchaîner dans quatre jours », indique L’E. Surtout que cette performance face aux Danois lui permet d’entrer encore un peu plus dans l’histoire des Bleus. Avec 31 buts en sélection, Kylian Mbappé devient le septième meilleur buteur des Bleus, à égalité avec Zinedine Zidane. Avec ce 7e but en Coupe du monde, il dépasse Thierry Henry (6) et espère viser le record de Just Fontaine (13). Une forme de puissance qui impressionne ses coéquipiers, comme l’a déclaré Jules Koundé en après-match. « Quand on connaît un peu Kylian, on sait qu’il veut marquer le tournoi de son empreinte et il est en train de le faire. »

Les notes de la France (L’Equipe) : LLoris 6 – Koundé 6, Varane 6, Upamecano 7, T.Hernandez 6 – Griezmann 8, Tchouaméni 6, Rabiot 6 – Dembélé 6, Giroud 5, Mbappé 8

L’Equipe revient sur l’autre match important de ce samedi entre l’Argentine et le Mexique. Après une défaite surprise face à l’Arabie saoudite (1-2) lors de la première journée, l’Albiceleste n’avait pas le droit à l’erreur face aux Mexicains. Dans un match très fermé, c’est l’attaquant du PSG, Lionel Messi, qui a délivré sa sélection d’une frappe chirurgicale (1-0, 64′). « La suite, c’est un grondement phénoménal dans le stade de Lusail où 80 000 supporters argentins et mexicains ont donné lieu samedi à la plus belle ambiance depuis le début de cette Coupe du monde », note L’E. Un but qui a enlevé un poids sur les épaules des Argentins tant la première heure de jeu a mis en avant les lacunes de cette formation. En effet, les hommes de Lionel Scaloni se devaient de l’emporter pour garder leurs chances de qualification. Et l’Albiceleste a pu compter sur son capitaine, buteur et passeur décisif. « Au fond, rien n’a vraiment changé. De 2018 à 2022, l’Argentine est passée d’une sélection en crise à une équipe en renouveau mais elle reste un ensemble de protons plus ou moins banals qui gravitent autour d’un atome d’exception. » Désormais, les vainqueurs de la Copa America 2021 devront valider ce bon résultat face à la Pologne de Robert Lewandowski.

Les notes de l’Argentine (L’Equipe) : E.Martinez 6 – Montiel 5, Otamendi 7, Li. Martinez 6, Acuña 6 – Di Maria 4, De Paul 3, G.Rodriguez 3, Mac Allister 5 – La. Martinez 3, Messi 7

🗣️ | Leo Messi en après match :



“Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Nous n’avons que des finales à jouer, nous n’avons pas le droit à l’erreur !” 💪🇦🇷#ARG pic.twitter.com/tejz77FyBe — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 26, 2022

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire de l’équipe de France face au Danemark. Un succès qui assure une place en 8es de finale pour les Bleus. « Deschamps est en train de façonner une équipe de tournoi pour peu que l’on connaisse sa méthode et ses Bleus depuis l’Euro 2016. » Avec une équipe moins forte sur le papier par rapport à l’Euro 2021, la France progresse dans cette compétition et est redevenue compétitive. De son côté, Kylian Mbappé affole les compteurs et confirme qu’il est l’un des principaux leaders de cette équipe de France. « L’histoire ne dit pas si Just Fontaine, Jean-Pierre Papin ou Thierry Henry ont suivi le match des Bleus samedi soir, au ‘974 Stadium’. Mais si c’est le cas, ils ont tous vu ce type de 23 ans encore à l’aurore de sa carrière leur chiper des records qu’ils affichaient au crépuscule de la leur. » En devenant le deuxième meilleur buteur des Bleus en Coupe du monde (7 buts en 9 matches), devant Thierry Henry (6 buts en 17 rencontres), l’attaquant du PSG laisse encore un peu plus son empreinte dans l’histoire de sa sélection.

Les notes de la France (Le Parisien) : Lloris 6 – Koundé 4.5, Varane 6, Upamecano 7, T.Hernandez 6.5 – Griezmann 7.5, Tchouaméni 6.5, Rabiot 6.5 – Dembélé 6.5, Giroud 5.5, Mbappé 8.5

Le quotidien francilien met aussi en avant la victoire importante de l’Argentine face au Mexique (2-0), emmenée par un Lionel Messi décisif. Après 60 minutes très compliquées dans le jeu, l’Albiceleste a pu compter sur son capitaine pour délivrer tout un pays. Avant cela, le septuple Ballon d’Or « contemplait le désastre d’une formation albiceleste bloquée par la peur et qui en faisait des tonnes sur chaque contact adverse. » Mais sur une frappe chirurgicale, l’attaquant du PSG a réveillé tout un stade, son second but de la compétition. À cela s’ajoute une passe décisive en fin de rencontre pour Enzo Fernandez. Désormais les Argentins devront valider ce succès face à la Pologne, dans un autre match important. « S’ils battent les coéquipiers de Lewandowski, ils se qualifieront. Et cela pourrait suffire pour terminer premiers du groupe C et éviter la France en huitièmes de finale. »