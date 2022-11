Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 17 novembre 2022. L’équipe de France est arrivée au Qatar, quel sytème de jeu utilisera Didier Deschamps lors de ce Mondial 2022, Lionel Messi buteur et passeur décisif avec l’Argentine.

Dans son édition du jour, L’Equipe rapporte que la France est arrivée au Qatar ce mercredi en début de soirée. Reçus par une centaine de supporters, les Bleus ont découvert leur camp de base, l’hôtel Al Messila Luxury Collection Resort & Spa, aux alentours de 20h45 (18h45 en France). Cette arrivée à Doha marque ainsi le vrai départ pour cette Coupe du monde 2022 qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. « Arrivés dans leur hôtel, les Bleus ont pu compter sur un accueil local, avec un groupe d’hommes habillés traditionnellement, sabre à la main. Une photo personnalisée attendait les joueurs dans chaque chambre, avec des petits ballons tricolores au-dessus des lits. » Ce jeudi, les champions du Monde 2018 seront rejoints par Randal Kolo Muani avant un premier entraînement au stade Jassim-Bin-Hamad d’Al Sadd à 18h30 (16h30 en France).

Le quotidien sportif se demande dans quelle formation va évoluer Didier Deschamps pendant ce Mondial. Après avoir utilisé un système en 3-4-1-2 pendant treize mois, le sélectionneur reviendra à une défense à quatre pour la compétition. À ce jour, un système en 4-2-3-1 modulable est pressenti pour le premier match face à l’Australie, le 22 novembre prochain. « Une animation comparable à celle mise en place en Russie ? Pas tout à fait. Dans ce schéma, Adrien Rabiot occuperait certes un poste à la Blaise Matuidi (à gauche). Avec une volonté en phase défensive de bloquer le couloir gauche. Le côté droit étant couvert par Antoine Griezmann. Mais en phase offensive, ce schéma se muerait en 4-3-3″, avec un milieu Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. De plus, l’objectif de Didier Deschamps sera de compter sur ses trois attaquants, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann, sans qu’ils occupent la même zone axiale. « Les trois hommes disposeraient d’une grande liberté mais avec une tendance naturelle à ce que Kylian Mbappé occupe l’espace gauche qu’il apprécie particulièrement. »

Autre solution possible, l’utilisation d’un 4-3-3 avec un Antoine Griezmann dans le rôle de relayeur au milieu de terrain. « L’idée n’est pas écartée par le sélectionneur, surtout face à un adversaire qui offre une large possession. » Un schéma qui permettrait de jouer avec quatre profils offensifs. Ainsi, la troisième place en attaque, aux côtes de Karim Benzema et Kylian Mbappé, sera occupée par Ousmane Dembélé ou Kingsley Coman.

Pour son seul match de préparation avant le début de la Coupe du monde, l’Argentine s’est amusée face aux Émirats arabe unis avec un large succès (5-0). Titulaire, l’attaquant du PSG, Lionel Messi, a particulièrement brillé en offrant un caviar à Julian Alvarez lors de l’ouverture du score (17′) « avant de marquer le quatrième but de l’Albiceleste d’une frappe puissante du droit (44′). » L’ancien Parisien, Angel Di Maria, s’est offert un doublé. Avec ce succès, l’Argentine étend sa série d’invincibilité à 36 matches sans défaite et n’est plus qu’à une rencontre du record de l’Italie entre 2018 et 2021. Pour leur entrée en lice au Mondial, les joueurs de Lionel Scaloni affronteront l’Arabie saoudite mardi prochain, rappelle L’E.

Et le Golaaazo signé MESSI 🌟🇦🇷



Il est chaud à J-4 du début de la Coupe du Monde 🔥🔥 pic.twitter.com/ZziC1MFP7O — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 16, 2022

De son côté, Le Parisien évoque aussi l’arrivée de l’équipe de France au Qatar, qui marque le début de la compétition pour les tenants du titre. Les Bleus ont connu un début de semaine compliqué avec les forfaits de Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku. « Après deux jours compliqués passés à Clairefontaine, les sourires étaient quand même sur les visages des Bleus au moment de la traditionnelle photo prise avant leur départ en avion vers 11 heures (heure française). Raphaël Varane et Kylian Mbappé, en bons élèves, s’étaient installés au premier rang. » Accueillis à leur arrivée à l’hôtel par près de 200 supporters, les Tricolores ont connu une fin de soirée un peu plus calme avec un petit décrassage en intérieur et vivront leur première séance collective à Doha ce jeudi à 18h30.

Avec les forfaits actés depuis quelques semaines de Paul Pogba et N’Golo Kanté ainsi que les blessures de dernière minute de Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, les Bleus n’abordent pas de la meilleure des manières ce Mondial au Qatar. Appréciés par le vestiaire, les forfaits des deux Titis du PSG « n’ont pas laissé insensible le reste du groupe qui attend dans le même temps les retours de Raphaël Varane et Karim Benzema, en phase de reprise, à l’entraînement collectif. » Mais, le groupe reste soudé, mobilisé et de bonne humeur à l’image de Kylian Mbappé, souriant lors des entraînements. « Un sentiment global se dégage en interne : l’impatience. Celle de goûter au parfum de la compétition de tous les rêves et celle de pouvoir, déjà, disputer la rencontre face à l’Australie mardi. Le mode Coupe du monde est bel et bien activé », conclut le quotidien francilien.