Deschamps : “Personne n’en veut à Mbappé”

Hier soir, l’Equipe de France a vécu une soirée difficile avec une élimination face à la Suisse en 8es de finale de l’Euro (3-3, 4 t.a.b 5). Après avoir mené 3 à 1, les Bleus se sont écroulés à la fin du temps réglementaire avec deux buts encaissés en dix minutes (Haris Seferović à la 81e et Mario Gavranović à la 90e). Poussés jusqu’à la séance des tirs au but, les champions du Monde 2018 se sont finalement inclinés suite au pénalty manqué de Kylian Mbappé. Après la rencontre, le sélectionneur français – Didier Deschamps – est revenu sur l’Euro de l’attaquant du PSG, en conférence de presse d’après-match.

“Il était attendu. Même s’il n’a pas marqué, il a été souvent décisif dans les buts qu’on a marqués. Il prend la responsabilité de tirer lors de la séance, personne ne lui en veut. On s’est parlé avec les joueurs, on connaît la force de ce groupe, cette solidarité. Aujourd’hui, ça fait mal, il y a beaucoup de tristesse. Si on s’arrête, c’est qu’on ne méritait pas plus. Ce championnat d’Europe est très difficile. Aujourd’hui, on fait partie de ceux qui rentrent à la maison comme le vice-champion du monde et le dernier champion d’Europe. Ça fait mal mais il faut l’accepter”, a commenté Didier Deschamps après la rencontre. “De la suffisance de la part des joueurs à 3-1 ? Non, ce n’est pas de la suffisance. Notre point fort était cette solidité défensive, on l’a eue malgré tout sur le premier match. Après, il y a un scénario dans tous les matches… Si on a été moins solides, c’est en raison d’un ensemble de choses avec des impondérables aussi. D’habitude, l’Équipe de France a cette solidité-là. On a encaissé ce deuxième but des Suisses qui nous a rendus un peu plus fébriles et s’ils ont marqué, c’est qu’on a fait des erreurs. En prolongation, il y avait cette force et cette envie, on a eu les meilleures occasions. Le scénario est cruel aux penalties. S’il y a des regrets c’est de ne pas avoir tenu le fil à la 80e minute alors qu’on menait 3-1.”