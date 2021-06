Di Meco prend la défense de Kylian Mbappé

La France a été éliminée au stade des huitièmes de finale de l’Euro par la Suisse (3-3, 4 t.a.b à 5). Dernier tireur des Français, Kylian Mbappé a vu sa tentative repoussée par le gardien suisse, Yann Sommer. À l’issue de cette élimination, beaucoup d’observateurs sont tombés sur l’attaquant, qui n’a pas réussi à marquer durant la compétition. Sur RMC, Eric Di Meco a tenu à prendre la défense de Kylian Mbappé.

“Que l’attaquant-star de l’équipe de France tire un penalty, c’est normal. Qu’il le tire en cinquième position, pourquoi pas ? Il a assumé ses responsabilités. Je ne peux pas tirer sur Kylian Mbappé au sujet du tir au but, défend l’ancien international français sur les ondes. Il va falloir porter ce fardeau pendant quelque temps. Il a de l’ego et cela va lui faire faire des gros matchs. À Madrid, ils n’ont pas oublié ce qu’il a fait contre le Barça. Il a l’habitude d’assumer ses responsabilités. Je ne peux pas faire le procès de Kylian Mbappé. Il y a trop de défaillances individuelles, trop de défaillances collectives et un manque d’envie pour tirer seulement sur lui. C’est normal de le mettre en avant quand il flambe et c’est normal qu’il prenne un peu plus que les autres.