Le marché des transferts fermant ses portes dans moins de deux semaines, le visage de l’effectif du PSG pourrait encore pas mal évoluer d’ici là. Outre les arrivées encore espérées, c’est surtout dans le sens des départs que des mouvements sont à prévoir. Car oui, après la vente de Thilo Kehrer, d’autres joueurs devraient suivre.

Des dossiers épineux

Et ce jour, Le Parisien fait un point sur trois d’entre eux. Ainsi, Idrissa Gueye et Ander Herrera, respectivement en pourparlers avec Everton et l’Athletic Club, sont clairement proches de la sortie. Néanmoins, le PSG va devoir se défaire d’une problématique assez délicate. En effet, avant de valider ces départs, les deux joueurs réclameraient aux Rouge et Bleu une compensation financière à la hauteur du manque à gagner en signant dans leurs futures équipes. Autrement dit, ils souhaiteraient percevoir l’intégralité de leur salaire, Gueye étant lié au club de la capitale jusqu’en juin 2023 et Herrera jusqu’en juin 2024.

Une problématique qu’on retrouve également chez Mauro Icardi. L’attaquant argentin aurait, en effet, exactement la même requête. D’ailleurs, LP nous informe que Wanda Nara, femme et agent du joueur, était présente en Turquie au cours des derniers jours afin de négocier avec le Galatasaray et Fenerbahçe. Une information corroborée par RMC dans la foulée. Désireux de retrouver une place de titulaire et un cadre de vie agréable pour sa famille, l’ancien interiste serait désormais enclin à plier bagages d’ici au 1er septembre prochain.. Problème là encore, pour que ce deal puisse se faire, il faudra répondre aux exigences du PSG et surtout que le principal intéressé baisse son salaire, d’où cette demande de compensation financière.