Lors de son mercato d’été 2021, le PSG a renforcé ses postes de latéraux, un secteur qui faisait défaut aux Rouge & Bleu depuis quelques années déjà. Pour cela, le club de la capitale a fait venir Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan. Pour le côté gauche de la défense, les dirigeants parisiens ont décidé de miser sur le potentiel de Nuno Mendes afin de concurrencer Juan Bernat. Prêté avec option d’achat par le Sporting CP, le jeune latéral gauche de 19 ans réalise un excellent début d’année 2022. Et son avenir semble s’écrire à Paris pour de longue années encore.

En effet, via son compte Twitter, Fabrizio Romano fait le point sur ce dossier. Et comme annoncé, le PSG est satisfait de l’international portugais et souhaite lever l’option d’achat inclue dans ce prêt. De son côté, Nuno Mendes veut également rester chez les Rouge & Bleu. Chez les deux parties, il n’y a « aucun doute depuis novembre. » Le spécialiste du mercato rajoute également que Nuno Mendes « a déjà signé son contrat à long terme pour rester au PSG dans les années à venir. » Les derniers échos sur ce dossier faisaient référence à un contrat de cinq ans avec le club de la capitale. Désormais, le bord parisien doit discuter avec leurs homologues portugais au sujet du montant de l’option d’achat. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, « Le Paris Saint-Germain va négocier avec le Sporting la clause d’option d’achat (40M€) de Nuno Mendes. »

Paris Saint-Germain will negotiate with Sporting for Nuno Mendes buy option clause [€40m]. PSG want to keep him – Nuno is prepared to stay. No doubts since November. ⭐️🇵🇹 #PSG



Nuno has already signed his long term contract to stay at PSG in the coming years. pic.twitter.com/sBdjZE7vjK