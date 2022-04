Ousmane Dembélé toujours dans le viseur du PSG

Cet été, le PSG devrait beaucoup bouger. Son effectif devrait être renouvelé et plusieurs noms sont associés au club de la capitale. Ces dernières semaines, deux internationaux français reviennent avec insistance dans les rumeurs autour des Rouge & Bleu, Paul Pogba et Ousmane Dembélé. Le milieu offensif, qui arrive en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, est en pleine réflexion sur son avenir. Alors qu’il souhaiterait poursuivre l’aventure en Catalogne, ses exigences auraient refroidi les dirigeants du Barça. Selon d’autres sources, le champion du Monde 2018 aurait un accord depuis plusieurs mois avec le PSG.

Des discussions depuis janvier

Ce samedi après-midi, RMC Sport fait un point sur ce dossier. Ousmane Dembélé serait toujours dans le viseur du PSG pour cet été. Le club de la capitale discute depuis janvier avec son entourage. Les bases du possible futur contrat de l’ancien rennais seraient déjà sur la table selon le média sportif « mais avant de donner une réponse, Ousmane Dembélé attend désormais d’en savoir plus sur les décisions qui seront prises par la direction parisienne dans les prochaines semaines. Notamment l’identité de l’entraîneur. » Alors qu’une prolongation avec le FC Barcelone était proche du néant il y a quelques mois, cette possibilité est redevenue d’actualité ces dernières semaines. Deux rendez-vous ont eu lieu entre les dirigeants catalans et le représentant de Dembélé, ces dernières semaines. « Le Barça ne pourra pas s’aligner financièrement sur les offres des autres gros clubs européens. Il tente néanmoins d’avancer d’autres arguments, avec la possibilité de faire de l’attaquant le joueur le mieux payé de son vestiaire. » RMC Sport conclut en expliquant que ce dossier devrait s’accélérer à l’issue de la dernière journée de la Liga, le 22 mai.