Deux joueurs du PSG en lice pour le prix Marc-Vivien Foé

Comme chaque année depuis 2011, le média RFI décerne le prix Marc-Vivien Foé. Un trophée qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 (et ayant joué au moins 15 match en L1 cette saison). Et ce mardi, la radio a dévoilé les 12 finalistes de l’édition 2022. Et deux Parisiens sont en lice pour essayer de succéder à Gaël Kakuta. En effet, Achraf Hakimi et Idrissa Gueye sont dans la liste pour cette récompense, dont le vainqueur sera connu le 16 mai prochain. Le jury sera composé de près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain issus de tous les médias (radio, télévision, presse écrite, Internet). Sur son site internet, RFI a donné quelques explications sur la nomination des deux joueurs du PSG :

Achraf Hakimi : « Pour Kylian Mbappé, il est le meilleur arrière droit au monde. Le Marocain, recruté l’été dernier contre une soixantaine de millions d’euros, est en tout cas un élément essentiel du club le plus huppé de France. Buteur, passeur décisif, l’ancien Madrilène ne néglige pas pour autant ses tâches en défense. »

Idrissa Gueye : « Dans un secteur de jeu en constante évolution à Paris, le Sénégalais apporte sa pierre à l'édifice. Polyvalent, le champion d'Afrique se révèle davantage impliqué dans le secteur offensif cette saison. Ce n'est pas sa fonction première, mais elle est appréciée dans la capitale. »

Les 12 finalistes du prix Marc-Vivien Foé