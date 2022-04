Le PSG vit une fin de saison particulière avec l’élimination en Ligue des Champions et en Coupe de France, l’absence de clarté sur le banc de touche, au sein de la direction sportive mais aussi dans l’effectif pour la saison prochaine. De l’autre côté, le Paris Saint-Germain se dirige vers un historique dixième titre de champion de France de son histoire. Avec 12 points d’avance à 9 journées de la fin, les Parisiens ont très peu de chance de se faire remonter au classement d’ici le terme du championnat. Mais pour ces derniers matches de Ligue 1, le club de la capitale devrait faire sans Leandro Paredes.

Sorti sur blessure juste avant la mi-temps contre Lorient, nous vous avons révélé sur nos réseaux sociaux qu’on craignait en interne une déchirure au niveau des adducteurs en attente des résultats des examens pour l’ancien du Zenit… mais ces derniers se sont avérés plus sérieux que prévu. En effet selon le journaliste argentin de TYC Sports, Gaston Edul, Leandro Paredes souffre d’une rupture l’insertion droit de l’abdomen en plus d’une blessure à l’adducteur. Il devra subir une intervention chirurgicale ce vendredi et aura besoin de 2 mois pour récupérer. Ce qui signifie que l’international argentin ne devrait plus rejouer de la saison et devrait même faire l’impasse avec la sélection au moins de juin prochain. L’international argentin n’aura donc disputé que 23 matches cette saison, bien trop peu pour un joueur qui est considéré comme un titulaire de cette équipe.