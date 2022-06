La Ligue des Champions 2021-2022 a pris fin samedi dernier avec la victoire du Real Madrid contre Liverpool (0-1). Depuis quelques jours, l’UEFA dévoile les récompenses de cette saison. Kylian Mbappé a été nommé dans le onze de l’année alors que Karim Benzema a été élu meilleur joueur de la compétition, Vinicius JR meilleur jeune. Les Rouge & Bleu pourraient être récompensés grâce à leur numéro 7 ou Lionel Messi.

Un joueur du PSG vainqueur du plus beau but de la saison en C1 ?

Les deux joueurs du PSG sont en effet nommés pour remporter le titre du plus beau but de la saison de la Ligue des Champions. L’international français concourt avec sa réalisation lors du huitième de finale aller contre le Real Madrid au Parc des Princes. La Pulga est lui nommé avec son premier but sous le maillot Rouge & Bleu, lors de la victoire contre Manchester City en phase de poules le 28 septembre 2021. Ils sont en concurrence avec huit autres buts dont Robert Lewandowski et sa retournée contre le Dynamo Kiev, Vinicius JR, Thiago Alcantara ou Marco Asensio. Pour voter pour les Parisiens, c’est par ici.