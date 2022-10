Le PSG continue d’enchaîner les matches dans cette période faste de la saison. Si le club de la capitale a eu pas mal d’absents pendant un temps, il retrouve aussi bon nombre de ses joueurs depuis quelques jours.

À peine la journée de Ligue 1 terminée, le Paris Saint-Germain doit se replonger dans la Ligue des Champions et un match crucial face au Maccabi Haifa ce mardi. En effet, en cas de victoire ou de match nul, les hommes de Christophe Galtier seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, les Rouge & Bleu devraient compter sur un groupe quasi au complet grâce à de nombreux revenants.

Retour demain pour Keylor Navas et Sergio Rico

Ce dimanche, le PSG a pu compter sur un renfort de taille à l’entraînement, puisque Nuno Mendes a fait son grand retour sur les pelouses du centre Ooredoo. L’international portugais est revenu plus tôt que prévu de sa blessure musculaire, et a donc retrouvé ses coéquipiers, à la grande joie des supporters. Comme l’indique Le Parisien, le joueur devrait néanmoins être convoqué avec le groupe seulement le week-end prochain contre l’ESTAC (17h00). Au rayon des bonnes nouvelles, les Rouge & Bleu vont aussi récupérer non pas un de leur portier, mais deux. Le journaliste Benjamin Quarez révèle que Keylor Navas et Sergio Rico ont fait leur retour à l’entraînement collectif, eux qui étaient absents lors des séances d’aujourd’hui et celle d’hier. De quoi ravir Christophe Galtier, lui qui aura besoin d’un maximum de ses joueurs pour enchaîner.