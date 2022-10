À l’approche d’un nouvel enchaînement de matches, l’infirmerie du PSG se vide peu à peu. Après Presnel Kimpembe, Nuno Mendes sera le prochain Parisien à effectuer son retour à la compétition, et possiblement dès le week-end prochain.

Ce dimanche à l’entraînement, Christophe Galtier pouvait s’appuyer sur un effectif quasiment au complet afin de préparer au mieux le match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa (mardi à 21h). En effet, en plus de retrouver Sergio Ramos et Neymar suspendus, le coach parisien a pu compter sur le retour à l’entraînement collectif de deux joueurs blessés. Encore trop juste pour reprendre la compétition ce vendredi face à l’AC Ajaccio (3-0), Presnel Kimpembe est très proche d’un retour. Blessé depuis le 10 septembre dernier, le défenseur central s’entraîne avec ses coéquipiers depuis plusieurs jours. Et le numéro 3 des Rouge & Bleu « postule pour une place dans le groupe de mardi », rapporte Le Parisien.

Danilo Pereira seul joueur à l’infirmerie

De plus, le PSG peut compter sur le retour à l’entraînement collectif de Nuno Mendes. En effet, ce dimanche, le latéral gauche a participé à la séance avec ses partenaires. Touché aux ischio-jambiers depuis le match à Benfica (1-1) le 5 octobre dernier, l’international portugais fait son retour au meilleur des moments. Cependant, selon LP, sa présence paraît encore incertaine pour la réception du Maccabi Haïfa mardi. Mais « il pourrait revenir en Ligue 1 samedi (17h) face à Troyes » à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1.

À ce jour, un seul joueur du PSG est encore présent à l’infirmerie : Danilo Pereira. Victime d’une blessure aux ischio-jambiers la semaine passée lors du Classico face à l’OM, le milieu de 31 ans manquera au minimum les deux prochaines rencontres des Rouge & Bleu. Mais lui aussi ne devrait tarder à retrouver la compétition. Comme l’a annoncé le club parisien dans son dernier point médical, le Portugais reprendra l’entraînement collectif en fin de semaine prochaine.