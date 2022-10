Le PSG poursuit son très bon début de saison avec une nouvelle victoire contre Ajaccio ce soir (0-3) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Un bon résultat qui permet aux Parisiens de bien préparer la réception du Maccabi Haïfa, qui pourrait permettre au club de la capitale de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué que ce match en Corse aurait pu être un match piège, lui qui était entre le Classique et un match de Champions League.

« La victoire est toujours importante. C’est un match qui vient après le Classique contre l’OM et qui précède un grand rendez-vous en Ligue des Champions. Ce sont toujours des matches pièges, Ajaccio nous a bien mis sous pression dans les 25 premières minutes, se remémore l’entraîneur du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. À partir du moment où la pression est retombée et que l’on a mis le pied sur le ballon, on s’est créé des opportunités intéressantes, à l’image du but. Les joueurs ont été appliqués techniquement.

« Messi, le meilleur joueur de l’histoire du football«

Le coach du PSG qui a ensuite encensé Lionel Messi, auteur d’un magnifique but ce soir. « En seconde période, le rythme a été moins intense et on a eu de la maîtrise technique. On a eu des temps forts et on n’a pas marqué, ce qui a donné de l’espoir à Ajaccio, avant nos deux derniers buts magnifiques, dont celui de Messi. Les gens viennent au stade pour voir jouer Leo, c’est le meilleur joueur de l’histoire du football. Il aime jouer avec les autres, il a cette qualité de vouloir jouer pour les autres, il est très altruiste et il a été magnifique sur le deuxième but. »

Pour PSG TV, Christophe Galtier a également pointé du doigt la qualité de la pelouse de François Coty. « Les conditions étaient un peu difficiles, puisque la pelouse semblait très bonne. Puis après, au fur et à mesure du match, elle s’est dérobée malheureusement. […]Kylian marque un magnifique premier but, qui est important évidemment. Il a une belle balle de 2-0, mais au moment où il va frapper le ballon saute. Ça aurait pu être intéressant, 2-0 la mi-temps, ça aurait permis de faire des changements plus tôt dans le match. […]Évidemment que l’enchaînement Leo – Kylian – Leo est un but extraordinaire sur un terrain difficile, mais c’est aussi le troisième but. La relation Leo – Kylian a vraiment bien fonctionné et c’est très bien pour l’équipe et c’est très bien pour eux. Ce sont des joueurs qui ont besoin de marquer et c’est très bien pour eux. Ça m’a aussi permis de faire des changements pour alléger les temps de jeu des uns et des autres. Et j’ai aimé la manière dont notre milieu de terrain s’est exprimé aussi. »