J-1 avant le Classico entre l’OM et le PSG en conclusion de la 11e journée de Ligue 1. Un match toujours particulier pour les clubs, joueurs et supporters, malgré un gros écart au classement entre les deux formations. Ancien joueur du PSG, Vikash Dhorasoo a évoqué cette affiche sur le plateau de L’Equipe de Greg. S’il estime que le PSG pourra profiter des espaces dans la défense marseillaise, il espère également voir un gros match de Leo Messi au Stade Vélodrome.

« J’étais au Parc dernièrement et quand Messi prend la balle c’est incroyable, même s’il n’est pas encore au top. Il se passe quelque chose et l’équipe se met en mouvement. Toutes ses passes ont un truc en plus, et pourtant il n’est pas encore très très bon. Il y a quand même une connexion avec Mbappé. Je pense que l’OM va jouer et tenir le ballon. Il va y avoir des espaces dans le dos avec leur défense à trois qui n’est pas encore au top. Le PSG et Mbappé vont transpercer cette équipe et il va combiner avec Messi », a déclaré Vikash Dhorasoo. « Evidemment, l’ambiance est très dure à Marseille. Si jamais le PSG tient le coup au niveau des nerfs, de la pression et du stress… Messi s’il est capable de gérer tout cela et de faire un gros match au Vélodrome, ça serait juste fantastique. Montrer que c’est lui le meilleur joueur du monde. »