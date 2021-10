Di Meco : « Ce genre de match est impronosticable »

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre très attendue par les supporters des deux équipes. Pour Eric Di Meco, il est très difficile de dégager un favori avant ce classico.

« Ce genre de match est impronosticable parce qu’il s’est passé tant de choses entre ces deux équipes ces dernières années. Malgré la suprématie parisienne, il y a eu plusieurs matchs où on sentait que c’était faisable pour Marseille comme l’année où Edinson Cavani inscrit un coup-franc à la dernière minute, souligne le consultant sur RMC. Ce qui me rend confiant, c’est l’engagement et l’impact mis par les joueurs depuis le début de la saison avec Jorge Sampaoli. À ce niveau-là, ils seront présents et comme on l’a vu contre Bruges, ça peut gêner le PSG. Même en étant en difficulté, Paris a toujours un joueur qui peut te tuer. Mbappé m’inquiète car il y a un problème dans l’axe de la défense.«