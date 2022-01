Ce dimanche, le PSG reçoit le Stade de Reims dans son antre du Parc des Princes à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. À un mois environ de leur choc face au Real Madrid, les hommes de Mauricio Pochettino auront l’opportunité d’engranger de la confiance et d’enchaîner après leur succès face à Brest (2-0) lors de la journée précédente. Et avant cette partie, Angel Di Maria s’est confié auprès de PSG TV. L’occasion pour lui de faire un petit point sur les six premiers mois des Rouge et Bleu.

Son état de forme après avoir été touché par la Covid-19

« Eh bien, en fait je me sens très bien. Dieu merci, je n’ai eu aucun symptôme, j’ai juste patienté à la maison que les jours passent pour reprendre l’entraînement. Mais, bon, c’est normal. Je crois que mon dernier match complet remonte au 22 décembre. Petit à petit, je me sens mieux, j’ai plus de rythme et c’est important. »

Le début de saison et le niveau du championnat

« Je pense que cette année nous avons commencé très fort, avec l’envie d’essayer de tout gagner à nouveau et c’est l’important. Mais je pense aussi que le championnat français a beaucoup grandi, et petit à petit il s’est beaucoup amélioré. Toutes les équipes vous offrent de grands matches, pas seulement nous, alors je ne pense pas que ce soit facile d’y évoluer. Après, les critiques sont normales dans ce milieu. Mais nous devons ne penser qu’à nous, travailler tous les jours, être à 100% et faire en sorte d’être toujours au meilleur niveau. »

L’intégration des nouveaux joueurs

« Quand un joueur arrive lors d’une nouvelle saison, je pense qu’il est difficile de pouvoir s’adapter dans la foulée, et de pouvoir former une équipe parfaite d’un seul coup. Ce n’est pas facile, et même avec les meilleurs joueurs du monde, quand on ne se connait pas encore, il faut créer cette connexion. Mais on essaye petit à petit d’assembler toutes ces pièces et les choses s’arrangeront d’elles-mêmes. L’important c’est de gagner, c’est la victoire. C’est ce qui nous donne aussi la confiance nécessaire pour continuer à travailler et essayer de rassembler tout le monde autour du même objectif. »

Un avantage de jouer avec Messi en sélection ?

« C’est du 50/50 ! Je pense que c’est une bonne chose d’avoir déjà une connexion avec Leo, parce que je le connais, parce que je sais où il se positionne en temps normal, où il cherche le ballon, où il a l’habitude de le prendre pour pouvoir marquer ou pour le récupérer avant un duel. Après, c’est évident que quand tu évolues en club, les mouvements des autres coéquipiers, de Kylian à Marco, de ceux qui jouent, font que ses propres mouvements sont aussi différents. Je pense que c’est un peu de tout et que petit à petit, chaque pièce va s’emboîter, qu’il va s’améliorer de plus en plus, comme le reste du groupe. »

L’importance d’aider les nouvelles recrues en-dehors du terrain

« Le jour de mon arrivée, je me suis senti chez moi, comme si j’avais été ici toute ma vie. Je me suis adapté très vite, très bien. Parce que j’avais des coéquipiers comme Pastore, Pocho, Marco, Ibra, Maxwell, Thiago Motta, et qu’ils ont tous facilité mon intégration dès le premier jour. Leurs femmes ont aussi accueilli ma femme. Honnêtement, tout a été beaucoup plus facile pour moi. Donc quand Paredes est venu à Paris, ou quand Leo Messi est arrivé plus récemment, nous avons essayé à notre tour d’aider, de leur donner des conseils et de faire en sorte qu’ils s’adaptent le plus rapidement possible. Je pense que c’est la chose la plus importante, de les mettre à l’aise dès le premier jour. »