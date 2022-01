Pochettino : « On a bien joué, de façon collective »

Le PSG s’est imposé ce soir contre Brest dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 (2-0). Mauricio Pochettino a aimé la performance de son équipe contre les Brestois même s’il y a eu un peu de flottement en début de rencontre.

« Nous avons bien commencé le match mais ensuite nous avons fait quelques erreurs qui nous ont mis en difficulté, avoue l’entraîneur du PSG au micro de Canal Plus. Ça leur a permis de se procurer des occasions. En seconde période, on a bien joué de façon collective. On a contrôlé le match. C’était un bon match de notre part. Ce sont trois points importants pour nous. On a eu beaucoup d’occasions.«

Le coach du PSG qui est revenu sur l’entrée en jeu de Sergio Ramos et le passage à un système à trois défenseurs. « C’était une bonne opportunité parce que Brest jouait avec deux attaquants. Cela nous a permis de tester ce système. C’est une option. C’était important pour Sergio Ramos de jouer au Parc des Princes. Il a joué 25 minutes et c’est bien pour qu’il retrouve la compétition.«