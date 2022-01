Paredes et Di Maria avec l’Argentine, pas Messi

Du 24 janvier au 2 février prochain, la zone Amérique verra se dérouler deux journées de qualification à la Coupe du Monde 2022. Même si le PSG jouera son 8e de Coupe de France face à l’OGC Nice le samedi 29 janvier, plusieurs joueurs rouge et bleu sont néanmoins concernés par ces matches internationaux.

Ainsi, même si le Brésil est d’ores et déjà qualifié pour le mondial au Qatar, Marquinhos a été appelé par son sélectionneur Tite. Dans le même cas, l’Argentine a fait appel à deux joueurs du PSG. En effet, Lionel Scaloni vient tout juste de dévoiler sa liste officielle et Angel Di Maria ainsi que Leandro Paredes y figurent. En revanche, comme évoqué depuis plusieurs jours, en accord avec le PSG, Lionel Messi reste bel et bien en terre parisienne, celui-ci n’ayant repris le chemin de l’entraînement que depuis ce mercredi.