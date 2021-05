Di Maria et Paredes appelés avec l’Argentine

Avant la Copa America (11 juin-10 juillet), les sélections Sud-Américaines vont jouer deux matches dans le cadre des Eliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après Neymar et Marquinhos, deux autres joueurs du PSG seront concernés par ces rencontres. Ce dimanche, le sélectionneur de l’Argentine – Lionel Scaloni – a dévoilé sa liste pour les matches contre le Chili (3 juin) et la Colombie (8). Et dans cette dernière on retrouve Leandro Paredes et Angel Di Maria.