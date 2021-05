Le PSG joue son dernier match de la saison au Parc des Princes ce soir (21 heures) contre Reims dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Une rencontre que doivent remporter les Rouge & Bleu pour rester dans la course au titre. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé d’Alexandre Letellier, Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Marco Verratti pour cause de blessure. Presnel Kimpembe purgera son deuxième match de suspension (sur 3). Alors comment sentez-vous ce PSG / Reims ? Annoncez votre pronostic ici.

Mercredi, le PSG s’est qualifié pour la finale de Coupe de France en éliminant Montpellier en demi-finale de Coupe de France (2-2, 5 t.a.b à 6). Un score annoncé ici par LudGaúcho_95, Blood, Notre Marqui le marocain, Cat. Bravo à eux !