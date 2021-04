Balzaretti : “Paredes est maintenant au centre du projet du PSG, et il l’a mérité”

Leandro Paredes devrait être préféré à Danilo Pereira pour le PSG-Manchester City ce soir au Parc des Princes (21h). C’est en tout cas le choix attendu de la part de Mauricio Pochettino. C’est à dire une association de l’Argentin avec Gana Gueye, et Marco Verratti positionné un cran plus haut pour donner de la verticalité et générer des transitions rapides. Federico Balzaretti – ancien partenaire de Leo Paredes à la Roma devenu consultant RMC sport – estime que l’international argentin s’affirme enfin au PSG.

“C’est un garçon tranquille, simple, très famille… Dans un vestiaire, il va avec tout le monde. Même si je sais qu’il est très proche d’un Neymar“, explique à Ouest France l’ancien latéral resté proche du milieu de terrain du PSG. “Il a eu besoin de temps à Paris, mais c’est normal. Je le trouvais comme bloqué. Il jouait trop simple, il ne prenait pas assez de risques par rapport à ses qualités. Il peut, il doit forcer le jeu, et avoir la confiance de ses coéquipiers. Comme ancien n°10, il a les qualités pour se sortir du pressing. Ses passes verticales sont exceptionnelles. Pochettino lui a fait beaucoup de bien au niveau du style de jeu. Il est maintenant au centre du projet du PSG, et il l’a mérité. Mentalement, il est solide. Paredes a la grinta, il tacle, met des coups, aime la pression. Quand vous jouez à 17 ans à la Bombonera, vous êtes habitué. […] Verratti et Paredes avaient été exceptionnels ensemble au Barça, avec Marco un cran plus haut.” Une performance à reproduire dès ce soir au Parc des Princes.