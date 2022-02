Ce mardi soir, le PSG affrontera le Real Madrid au Parc des Princes avec la ferme intention de faire sensation et de répondre à l’attente que suscite un tel choc. C’est en tout le message qu’ont souhaité envoyer les joueurs Rouge et Bleu qui ont fait part de leur motivation lors d’une interview pour les réseaux sociaux du club. Extrais choisis.

Di Marià :

« C’est mon ancienne équipe, une équipe où j’ai gagné la Ligue des champions, où j’ai aussi passé quatre années inoubliable, où ma première fille est née. Je crois que c’est un match spécial, nous l’avons déjà vécu les années précédentes contre Madrid, ici et chez eux aussi. Je pense que nous avons les meilleurs joueurs du monde pour pouvoir affronter ce match et faire les choses du mieux que nous pouvons. J’aime beaucoup les matches importants. Ce sont les matches que tout le monde regarde, où toute l’attention est portée. La motivation, la concentration, l’adrénaline de ce jour-là, je pense que c’est quelque chose de très agréable, ces matches sont spéciaux pour moi et je fais toujours mon maximum« .

Nuno Mendes :

« C’est une équipe très forte et les joueurs sont très bons. Tant individuellement que collectivement, ils ont une bonne équipe. Je pense que ça sera un bon match. Chaque équipe joue pour gagner et nous ne sommes pas différents, nous jouons pour gagner. C’est une confrontation à élimination directe, cela donne une motivation supplémentaire, l’objectif est de passer et de profiter de la compétition. Ce sera ma première participation dans un match éliminatoire de C1. Je vais me préparer au maximum pour être prêt, toute l’équipe fera tout pour arriver au match dans les meilleures conditions« .

Paredes :

« Nous connaissons tous le Real Madrid, c’est une équipe faite pour cette compétition. C’est une équipe avec beaucoup d’histoire, l’équipe la plus victorieuse en Ligue des champions. Nous savons, nous sommes conscients de l’équipe que nous avons. Ce seront sûrement les petits détails qui feront la différence. Commettre le moins d’erreurs possibles conduira certainement à de meilleurs résultats ».