Ce mardi soir, le PSG reçoit le Real Madrid dans le cadre des 8e de finale aller de la Ligue des champions. Un choc particulièrement attendu pour tous les amateurs de ballon rond dont l’issue semble particulièrement difficile à décrypter. Invité sur le plateau de L’Equipe de Greg, Vincent Duluc croit en les chances du Paris Saint Germain qu’il estime capable de se transcender dans ce genre de rendez-vous.

« Il faut être optimiste, depuis 2 ans le PSG a battu la malédiction des 8e de finale dont il n’arrivait pas à se débarrasser. Depuis Paris est allé chercher une finale ainsi qu’une demi-finale donc on est dans une autre logique et je trouve que depuis le tirage au sort il n’y a pas de raisons de craindre le Real plus qu’avant, au contraire peut-être qu’on les redoute même un petit peu moins. Alors évidemment tout va dépendre de Benzema, mais tout dépend aussi de Mbappé de l’autre côté. Certes Paris ne propose pas grand chose dans le jeu, on l’a vu encore une fois contre Rennes en Ligue 1 mais ce n’est pas rédhibitoire et ça ne veut pas dire que cette équipe n’est pas compétitive dans ce genre de grosse échéance« .