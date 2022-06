Hier soir, le Portugal a surclassé la Suisse (4-0) lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. Encore une fois titulaire en défense centrale, Danilo Pereira a offert une prestation solide au côté de Pepe. À l’issue de la rencontre, le joueur du PSG a évoqué ce positionnement en défense, qui n’est pas son poste de prédilection.

« Je suis toujours disponible pour aider à tout moment. Le manager me fait confiance en défense centrale, je dois faire de mon mieux, assure le numéro 15 du PSG dans des propos relayés par O Jogo. C’est mon état d’esprit. Ne vous laissez pas décourager par ces situations. J’aide de toutes les manières nécessaires.«

Danilo Pereira qui a également été interrogé sur la possibilité qu’un entraîneur portugais, les noms de Sergio Conceiçao et Ruben Amorim sont avancés, arrive sur le banc du PSG. « C’est toujours agréable quand les entraîneurs portugais sont associés à de grands clubs. Si vous avez cette opportunité… Sergio Conceição ? Lui ou n’importe qui d’autre. »

L’ancien de Porto, qui est annoncé comme un joueur possiblement sur le départ, a expliqué qu‘il n’avait pas envie de quitter le PSG, lui qui a un contrat jusqu’en juin 2025.

« J’ai réalisé une bonne saison individuellement, j’ai joué beaucoup, presque 40 matches (37, ndlr). Collectivement, on a raté la Ligue des Champions. C’est vraiment dommage. Mais je suis satisfait de mon bilan et je n’ai pas envie de partir. J’espère que la saison prochaine, on fera mieux. Ça sera plus facile avec Kylian. C’est super qu’il reste avec nous« , s’est réjoui Danilo en zone mixte après la rencontre.