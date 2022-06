Le PSG a bien coché le nom de Seko Fofana pour son milieu

Cet été, le secteur du milieu de terrain devrait être le point névralgique du mercato du PSG. Depuis plusieurs années, seul Marco Verratti donne satisfaction. Malgré un très grand nombre de milieux (une dizaine), aucun n’a réussi à s’imposer comme titulaire indiscutable, même si Danilo Pereira a bien terminé la saison.

Seko Fofana dans le viseur du PSG

Selon les informations du Parisien, le PSG a bien coché le nom de Seko Fofana dans sa liste pour renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival. Pour rappel, Luis Campos – qui devrait être officialisé dans les prochains jours comme conseiller sportif du président parisien – aimerait recruter deux ou trois milieux. « De Gana Gueye à Georginio Wijnaldum en passant par Ander Herrera, Danilo Pereira ou encore Éric Junior Dina-Ebimbe, ils deviennent (presque) tous des candidats au départ cet été« , indique le quotidien francilien en plus des indésirables Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Mauro Icardi et Leandro Paredes.

Le PSG cherche tous les rôles pour son entrejeu

Le Parisien explique que les dirigeants du PSG cherchent tous les rôles pour renforcer son milieu de terrain. « Des joueurs box to box (d’une surface à l’autre) comme des ratisseurs de ballons. » En ce qui concerne Seko Fofana, il possède une chose qui manque au PSG, une capacité à se projeter et à marquer et/ou apporter le danger. « Fofana appartient à ces joueurs puissants, forts physiquement, qui mettent de l’impact sur le terrain. » Le quotidien francilien qui dévoile un bémol, son expérience inexistante en Coupe d’Europe. « Mais il montre qu’il progresse sans cesse, ce qui constitue une bonne base. » Le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque Lyon et Marseille seraient intéressés. Le joueur rêverait du challenge parisien même s’il y aura une forte concurrence au milieu. Pour le laisser filer, Lens demandera 20 millions d’euros.