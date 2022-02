Après son agression en novembre dernier, Kheira Hamraoui a retrouvé les terrains avec les Féminines du PSG depuis peu. Performante, elle a été rappelée en Equipe de France pour les matches contre la Finlande (16 février), le Brésil (19) et les Pays-Bas (22) dans le cadre du Tournoi de France. Corinne Diacre a justifié son choix de convoquer la milieu de terrain.

« J’avais décidé de l’appeler au mois d’octobre, mais je n’avais pas pu la voir car elle s’était blessée. En novembre, ce n’était pas possible par rapport à l’histoire que l’on connaît. Donc c’était l’occasion de la voir tout simplement, d’autant plus que ses performances des derniers temps me poussent à la voir avec nous en équipe nationale, explique la sélectionneuse en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. Kheira est performante. L’histoire qui est sortie ça relève du domaine privé, ça ne me regarde pas et ça ne regarde personne. Il faudra faire preuve de beaucoup d’humanité déjà, il ne faut pas oublier que Kheira est une victime dans l’histoire. On oublie un peu d’en parler ces derniers temps. »