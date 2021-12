Titulaire en défense centrale au côté de Marquinhos pour faire souffler Presnel Kimpembe, Abdou Diallo a été plutôt performant (noté 6 par la rédaction de CS) lors de la victoire du PSG contre Bruges ce soir pour son dernier match de la phase de poules (4-1). L’international sénégalais s’est réjoui de la maîtrise de son équipe ce soir.

« On était bien organisés, bien en bloc. Quand il y a du mouvement dans un bloc plus compact, on trouve des solutions plus facilement. Cela nous a permis de trouver les solutions plus facilement et de nous créer des occasions, félicite le défenseur du PSG pour RMC Sport. Je ne sais pas si cela va donner une dynamique mais c’est bon à prendre. C’est bon de gagner largement, de gagner avec la maîtrise. On peut construire sereinement avec cette victoire, c’est plus simple comme cela.«