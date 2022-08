Les féminines du PSG n’ont pas encore repris le chemin de la compétition, à l’inverse de leurs homologues masculins. Les filles de Gérard Prêcheur se trouvent, en effet, en phase de préparation. D’ailleurs, elles ont pris part au tournoi amical annuel se déroulant à Toulouse : l’AMOS Women’s French Cup. Un tournoi que les Parisiennes ont terminé à la quatrième position après la petite finale perdue face au FC Barcelone (1-1, 4 TAB à 5). Au sortir de ce match, Kadidiatou Diani, tout juste de retour dans le groupe rouge et bleu, a livré son ressenti pour le site officiel du club.

« C’est vrai qu’après deux semaines de vacances et une semaine de reprise, je pense qu’il était important pour nous de retrouver des bonnes sensations. Donc aujourd’hui (vendredi, NDLR) on est entrées en fin de match et ça s’est bien passé, même si nous n’avons pas obtenu la victoire au bout. Mais le plus important c’était vraiment de se remettre en jambe. On travaille sur de nouvelles bases, on essaye de mettre des nouvelles choses en place, donc l’essentiel c’est de poser notre jeu, et des repères avec le nouveau coach. C’est ce qu’on a essayé de faire aujourd’hui et je pense que ça a été plutôt pas mal. La suite de la saison ? Il est important d’engendrer un maximum de confiance, même si on n’a pas gagné aujourd’hui, je pense que ça va venir au fur et à mesure. «