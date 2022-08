PSG : L’objectif est fixé en championnat

Le PSG se déplace à Lille ce dimanche (21h45 sur Prime Video) en match clôture de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats. Cette rencontre sera l’occasion de poursuivre la série entamée en ce début de saison avec les deux victoires consécutives sur la pelouse du Clermont Foot (0-5) et au Parc des Princes face au MHSC (5-2). C’est en tout cas l’idée que Luis Campos et Christophe Galtier ont en tête selon les dernières informations du journal Le Parisien. Encore plus ambitieux, l’objectif fixé pour le Paris Saint-Germain par sa nouvelle direction sportive en championnat est de finir l’exercice 2022-2023 sans concéder la moindre défaite à l’échelle nationale. Nos confrères du quotidien français souligne également l’objectif de renouer avec le succès en Coupe de France.

Christophe Galtier sur une voie historique

Pour réaliser cette performance, Christophe Galtier devra entrer dans l’histoire et battre les séries des entraîneurs Rouge & Bleu qu’ont été Gérard Houllier et Laurent Blanc. Le premier a été à la tête d’une série de 26 matchs sans perdre lors de la saison 1985-1986. Il aura connu sa première défaite en janvier 1986 face à … Lille, qui plus est, à l’occasion d’un match qui avait dû être rejouer à cause d’une panne d’électricité lors du premier match au cours duquel le PSG menait 1-0 à cinq minutes du terme.

Le champion du monde 1998 Laurent Blanc, a lui réalisé une série de 15 matchs sans connaître la défaite en 2013-2014. Les deux séries sont signées par des techniciens français, un fait de bonne augure pour Christophe Galtier ?