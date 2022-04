Les Féminines du PSG se déplacent demain après-midi (17 heures) sur la pelouse de Lyon dans le cadre de la demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Une rencontre contre une équipe que connaissent très bien les Parisiennes. Kadidiatou Diani espère que son équipe réitéra le match qu’elle avait fait en coupe de France (victoire 3-0).

« Qui est le favori ? Je ne sais pas, à vous de me dire (rires) ! On connaît bien Lyon. On sait que c’est une très bonne équipe. Mais, nous, on va arriver avec nos arguments. On sait qu’on peut les battre et on va tout faire pour ça. Le match en Coupe de France ? Ça nous met en confiance, mais je sais aussi que de leur côté elles auront l’esprit revanchard donc on s’attend à un match difficile. La saison ? C’est une bonne saison. Après, on peut toujours faire mieux, assure la numéro 11 du PSG dans une interview accordée au Parisien. Mais même si on a des points de retard sur le premier du championnat (5 points sur Lyon) ce n’est pas fini. Il reste trois matchs et on va se donner les moyens de tout faire pour essayer d’aller chercher le titre.«

Elle a aussi évoqué ce que lui apportait Didier Ollé-Nicolle par rapport à Olivier Echouafni.

« Notre coach a beaucoup d’expérience. C’est quelque chose de nouveau pour lui et il apporte ce qu’on n’avait pas avant, c’est-à-dire un coach qui vient du côté des garçons pour nous les filles. C’est-à-dire ? Un regard assez différent et surtout neuf donc c’est bien pour le groupe.«

Kadidiatou Diani qui a enfin évoqué la présence des Ultras, et notamment au Parc des Princes.

« C’est vrai qu’on est vraiment très contentes de jouer au Parc avec leur soutien. On a hâte d’être à ce match retour. Forcément leur mobilisation nous touche. Ça prouve que les supporters ne sont pas que du côté des garçons, ils sont aussi toujours là à nous soutenir. Ça nous fait énormément de bien, ça nous motive pour remporter les matches.«