UWCL – Un record en vue pour PSG / OL

Si la section masculine a connu une élimination prématurée sur la scène européenne, ce n’est pas le cas du groupe de Didier Ollé-Nicolle. En effet, Marie-Antoinette Katoto et compères ont obtenu une qualification en demi-finale de Ligue des Champions face aux filles du Bayern Munich. Cet accomplissement s’est déroulé sous les yeux des 27 262 supporters qui ont garnis les travées du Parc des Princes le 30 mars dernier. A cette époque, le record d’affluence pour un match des Féminines du PSG était tombé, datait d’avril 2017, et culminait à 19 192 supporters pour la demi-finale retour contre le FC Barcelone en UWCL. On apprend aujourd’hui que le record pourrait s’améliorer pour la deuxième fois de la saison.

Le record de spectateurs pour un match des @PSG_Feminines (27 262) pourrait tomber le 30 avril (21 heures) pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre l'OL. Déjà plus de 20 000 billets ont trouvé preneurs. — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 21, 2022

Selon les informations de Bruno Salomon et celles de nos confrères du Parisien, le Paris Saint-Germain aurait déjà écoulé plus de 20 000 places pour la demi-finale aller de Ligue des Champions qui se disputera le 30 avril prochain (21h) au Parc des Princes, face au grand rival qu’est l’Olympique Lyonnais. Plus que 9 jours pour le club de la capitale pour garnir près de 8 000 sièges, et battre son record d’affluence pour sa section Féminines.

A noter que le Collectif Ultras Paris a fait un appel aux supporters Rouge & Bleu « Tous au Parc pour PSG-Lyon« , en vantant l’exemplarité et le mérite des Féminines du PSG, celui-ci semble avoir été entendu.