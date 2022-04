Demain soir (17 heures), les Féminines du PSG se déplacent sur la pelouse de Lyon dans le cadre de la demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. À la veille de cette rencontre, Didier Ollé-Nicolle s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

L’état du groupe

« Le groupe est pratiquement au complet, tout le monde est susceptible d’être convoqué. Pas de blessée. En plus, on a le retour de Constance Picaud, qui a repris l’entraînement, et de Luana qui était embêtée par son genou.«

L’état d’esprit avant le match

« Avec beaucoup de sérieux et de plaisir. Quand on a mis en place notre projet, c’était pour faire un très bon Championnat et aller le plus loin possible dans les deux Coupes. Aujourd’hui, on a fait un très bon Championnat, à la bagarre avec Lyon, et on est en finale de la Coupe de France. Donc pour l’instant, on est dans nos objectifs. On sait que ça va être des matches serrés, importants. La clé passera par beaucoup de disciplines et beaucoup de plaisir. Le risque, c’est de jouer avec des absences, mais là on a récupéré du monde. J’ai beaucoup envie d’en découdre avec cette belle équipe lyonnaise.«

La force collective de l’équipe

« Chez nous, on essaie d’avancer à travers un collectif. On a un effectif jeune, et l’idée c’est de le faire grandir collectivement. Je le dis souvent, s’il y a un ou deux maillons manquants dans notre jeu au niveau des replacements, des déplacements, c’est très compliqué. Mais je ne me permettrais pas de juger les Lyonnaises, elles ont aussi un collectif. Elles ont des arguments individuels très forts. Mais nous aussi. »

À quel type de match s’attendre ?

« Je considère Lyon comme une très bonne équipe, composée d’internationales. […]C’est une équipe avec beaucoup d’expérience, beaucoup de solidité. Mais je considère aussi qu’on a une très bonne équipe, et je veux qu’on soit très ambitieux, qu’on joue. On n’a pas le style à trop défendre, il faudra qu’on utilise très bien le ballon, il faudra de la justesse sur le plan technique. En Coupe (lors de la victoire 3-0), ça n’a pas été un match facile. Mais on a fait un match sérieux, avec beaucoup d’engagement. Ce jour-là, les filles ont fait tourner la partie au bon moment en étant très efficaces. Il faut qu’on soit dans cette logique dimanche, sans les craindre, parce qu’on a envie de faire de très belles choses. On respecte beaucoup cette équipe, leur historique, leur palmarès, mais on a l’idée de faire un truc grandiose. »