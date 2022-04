Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG reçoit Lens dans le cadre de la 34e journée. Une rencontre qui pourrait permettre à Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe de débuter un match tous ensemble pour la première fois de la saison. Eric Rabesandratana a hâte de voir ça.

« Pochettino pourrait reconduire une défense à trois avec en plus les trois disponibles (Marquinhos, Kimpembe et Ramos, ndlr). Ce serait une première pour le PSG d’avoir les trois dès le début de la rencontre. Cette tactique, on l’attend depuis toujours. […]Avec Hakimi et Nuno Mendes, c’est ce qui pouvait tendre comme logique sportive et tactique, estime l’ancien capitaine du PSG sur France Bleu Paris. Du coup, on peut – éventuellement – avoir aujourd’hui cette tactique. Il y a quand même une petite réserve, Pochettino a aussi laissé entendre que par précaution, étant donné que Ramos avait raté pas mal de matches, pour le préserver, il pourrait ne pas être titulaire ce soir. On espère quand même que vu la fin de saison et vu la fête qu’il peut y avoir à la fin du match.«